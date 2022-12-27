Ключовий фулбек Челсі зазнав пошкодження одразу після повернення з лазарету, однак це не завадило команді Грема Поттера переграти Борнмут (2:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Челсі під керівництвом Грема Поттера взяв крутий старт в АПЛ, вигравши три матчі поспіль, однак потім результати різко пішли вниз. Дві нічиї та три поспіль поразки опустили лондонців аж на дев'яту сходинку в таблиці, тож у домашньому поєдинку з Борнмутом команді була потрібна тільки перемога. Благо, "вишеньки" йшли всього у тьох очках від зони вильоту.

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В першому таймі господарі домінували, дозволивши провести по власних воротах всього один негострий удар. При цьому "пенсіонери" провели аж три голи. Рахунок на 16-й хвилині відкрив Хаверц, який замкнув простріл Стерлінга на дальню стійку, а на 24-й Кай ще й асистував Маунту – Мейсон завдав удар з-за меж штрафного точно під праву стійку. 2:0.

Перед свистком Пулішіч розстріляв ворота після вривання Хаверца та його падіння у карному майданчику, але гол не зарахували через фол німця в атаці. Крім цього, підопічні Грема Поттера могли внаслідок пострілу Джеймса з гострого кута та лонгшоту Стерлінга у дальню дев'ятку – втім, Траверс виручив Борнмут.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги лондонців. На початку ж другого їх спіткала невадача – у них знову зламався Джеймса. Ріс проводив перший матч після травми коліна. Пропустивши два місяці, він знову ризикує опинитись за бортом. Фулбек покидав поле, ледь стримуючи сльози.

По грі ж другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Борнмут перейшов на схему 4-4-2 й прогнозовано додав у активності, однак домінували все одно "пенсіонери". Гострих моментів у гостей практично не виникало, а от Челсі мав кілька класних нагод, аби оформити розгром.

Зокрема, з лінії штрафного у ближній кут небезпечно пробивали Хаверц (поруч зі стійкою) та Маунт (Траверс парирував), а Кулібалі після навісу свіжого Аспілікуети спрямував м'яч над дальньою дев'яткою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Грема Поттера з рахунком 2:0.

Челсі набрав 24 очки, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію й набравши 24 очки. "Пенсіонери" піднялись на восьму позицію в турнірній таблиці АПЛ, Борнмут з 16 заліковими балами в активі залишається на чотирнадцятій сходинці.

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