Кукурелья доигрывал матч АПЛ в разных бутсах – защитник Челси стал героем курьеза
Жесткий подкат защитника Челси Марка Кукурельи в матче с Борнмутом оставил испанца без обуви. Ему пришлось выкручиваться.
Левая бутса левого защитника Челси Марка Кукурельи порвалась, а второго комплекта обуви у испанца с собой не было. Поэтому игроку пришлось продолжить матч в разных бутсах, информирует The Sun.
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Кукурелья вышел на поле играть в оранжевых бутсах, а завершал игру в серебристой бутсе. Всему виной – жесткий подкат в исполнении испанца.
Челси обыграл Борнмут со счётом 2:0, добыв первую победу в АПЛ за шесть последних матчей.
Челси уверенно победил Борнмут, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и снова потеряв Джеймса