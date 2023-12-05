У понеділок, 4 грудня, головний тренер Суонсі Майкл Дафф позбувся своєї посади. Офіційний сайт валлійського клубу оголосив про звільнення практично всього тренерського штабу, включно з помічником наставника Мартіном Патерсоном. "Врятуватися" вдалося тільки Алану Шихану – він і готуватиме "лебедів" до наступного матчу в Чемпіоншипі.

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Повідомляється, що керівництво клубу вже розпочало пошук нового головного тренера. "Це було дуже важке рішення, якому було приділено багато уваги. За час роботи Майкла в клубі відбулися значні зміни – як на полі, так і за його межами. Я постійно просив терпіння, оскільки ми давали йому час реалізувати свої плани та зібрати команду. На жаль, ми не побачили ані тих результатів, на які розраховували, ані прогресу у виконанні гравців, на який сподівалися", – заявив власник клубу Енді Коулман.

Після 19 турів у Чемпіоншипі "лебеді" посідають 18-те місце в турнірній таблиці. Український форвард Микола Кухаревич зіграв 8 матчів, у яких забив 1 м'яч.

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