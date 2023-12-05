В понедельник, 4 декабря, главный тренер Суонси Майкл Дафф лишился своей должности. Официальный сайт валлийского клуба объявил об увольнении практически всего тренерского штаба, включая помощника наставника Мартина Патерсона. "Спастись" удалось только Алану Шихану – он и будет готовить "лебедей" в следующему матчу в Чемпионшипе.

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Сообщается, что руководство клуба уже приступило к поискам нового главного тренера. "Это было очень трудное решение, которому было уделено много внимания. За время работы Майкла в клубе произошли значительные изменения – как на поле, так и за его пределами. Я постоянно просил терпения, поскольку мы давали ему время реализовать свои планы и собрать команду. К сожалению, мы не увидели ни тех результатов, на которые рассчитывали, ни прогресса в исполнении игроков, на который надеялись", – заявил владелец клуба Энди Коулман.

После 19 туров в Чемпионшипе "лебеди" занимают 18-е место в турнирной таблице. Украинский форвард Николай Кухаревич сыграл 8 матчей, в которых забил 1 мяч.

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