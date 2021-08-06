Нападник Труа Микола Кухаревич може зіграти у матчі 1-го туру французької Ліги 1 проти ПСЖ.

Труа заявив 21 гравця на стартовий матч у чемпіонаті Франції проти ПСЖ, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Серед них опинився і українець Микола Кухаревич, який може дебютувати у поєдинку з віце-чемпіоном Франції в офіційних зустрічах. Нагадаємо, нападник приєднався до Труа влітку цього року, а у минулому сезоні УПЛ Микола провів за львівський Рух 18 матчів, в яких відзначився двома голами.

До слова, матч Труа проти ПСЖ відбудеться вже завтра, 7 серпня, початок о 22:00.

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