Нападающий Труа Николай Кухаревич может сыграть в матче 1-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ.

Труа заявил 21 игрока на стартовый матч в чемпионате Франции против ПСЖ, сообщает официальный твиттер клуба.

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Среди них оказался и украинец Николай Кухаревич, который может дебютировать в поединке с вице-чемпионом Франции в официальных встречах. Напомним, нападающий присоединился к Труа летом этого года, а в прошлом сезоне УПЛ Николай провел за львовский Рух 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

К слову, матч Труа против ПСЖ состоится уже завтра, 7 августа, начало в 22:00.

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