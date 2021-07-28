Нападник Микола Кухаревич не забарився з першим взяттям воріт у футболці французького клубу.

Товариський матч

Труа – Метц – 1:2

Голи: Кухаревич, 7 – Ібраїма, 9, Джозеф, 49

Вилучення: Бомбо, 42 (Т)

Для 20-річного українця це був перший вихід у стартовому складі Труа. "Фермери" відкрили рахунок на 7-й хвилині завдяки зусиллям саме Кухаревича. Асистував екс-гравцю Руха кореєць Сок.

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Щастя Труа було недовгим, оскільки вже через 2 хвилини Ібраїма відновив рівновагу. Перед відпочинком ще й вилучився Бомбо, який у товариському матчі пішов на "фол останньої надії". Джозеф скористався чисельною перевагою відразу пісдя виходу з роздягалень. Тренер Труа почав робити масові заміни, внаслідок яких поле покинув і Кухаревич.

Нагадаємо, офіційний сезон "фермерів" стартує 7 серпня матчем проти суперзіркового ПСЖ.

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