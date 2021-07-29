Український легіонер "фермерів" Микола Кухаревич записав до свого активу перший гол за нову команду. Гольове відео дивіться на "Футбол 24".

Як відомо, вчора новачок Ліги 1 – Труа – провів свій черговий спаринг у підготовці до старту чемпіонату Франції проти Метца. Вперше у стартовому складі клубу з Шампані вийшов українець Микола Кухаревич. Саме йому судилося забити єдиний гол Труа, що, однак, не врятувало команду від поразки (1:2).

Кухаревич відзначився дебютним голом у складі Труа – успіх українця не врятував від поразки

Наш легіонер поборовся з суперником на лівому фланзі у центрі поля, скинув на корейця Сока і метеором помчав до штрафного майданчика Метца. Отримавши пас у відповідь, Кухаревич вийшов сам на сам з воротарем і пробив у дальній від голкіпера кут воріт.

Нагадаємо, Труа тріумфував у Лізі 2 та проведе наступний сезон у еліті французького футболу. Офіційний сезон "фермерів" стартує 7 серпня матчем проти суперзіркового ПСЖ.

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