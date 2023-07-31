Нападник Микола Кухаревич спробує проявити себе у другому дивізіоні Англії.

Суонсі офіційно підтвердив перехід 22-річного українця. Кухаревич отримав футболку з номером 19 і контракт за схемою 3+1 роки.

Українець дебютував у чемпіонаті Англії – вихід в основі і поразка

Минулий сезон нападник провів у оренді за Хіберніан, хоча належав французькому Труа. Українець отримав кілька травм, але встиг відзначитись 5 голами та 1 асистом у чемпіонаті Шотландії. 2 роки тому Труа заплатив Руху 300 тисяч євро (дані Transfermarkt), а фінансові подробиці угоди зі Суонсі не розголошуються.

Попередню кампанію валлійські "лебеді" завершили на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

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