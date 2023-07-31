Суонси официально подтвердил переход 22-летнего украинца. Кухаревич получил футболку с номером 19 и контракт по схеме 3+1 года.

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Прошлый сезон нападающий провел в аренде за Хиберниан, хотя принадлежал французскому Труа. Украинец получил несколько травм, но успел отличиться 5 голами и 1 ассистом в 15 матчах чемпионата Шотландии. 2 года назад Труа заплатил Руху 300 тысяч евро (данные Transfermarkt), а финансовые подробности соглашения со Суонси не разглашаются.

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