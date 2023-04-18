Український нападник Тимур Тутєров провів перший поєдинок за Сандерленд U-21 у молодіжному чемпіонаті Англії.

АПЛ U-21

Вест Бромвіч – Сандерленд – 2:1

Голи: Ендрюс, 34, Херд, 52 – Робінсон, 61

Тутєров вийшов у стартовому складі "чорних котів" на поєдинок молодіжної англійської Прем'єр-ліги проти Вест Бромвіча U-21. Українець відіграв усі 90 хвилин, результативними діями не відзначався.

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Матч завершився поразкою Сандерленда з рахунком 1:2 – на голи Ендрюса і Херда команда Тутєрова відповіла лише влучним ударом Робінсона. У 20-ти матчах "чорні коти" набрали 20 очок і посідають 8 місце турнірної таблиці Групи 2, в якій виступає 11 команд.

Нагадаємо, 17-річний Тимур Тутєров перебрався у Сандерленд із Колоса, підписавши контракт до літа 2025-го. В Україні нападник провів 15 матчів у молодіжній першості 2022/23, забив 7 голів.