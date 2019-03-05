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Куельяр пропустить наступний матч Леганеса – Лунін отримав шанс зіграти проти Атлетіко

00:46 197 Читать на русском
Куельяр пропустить наступний матч Леганеса – Лунін отримав шанс зіграти проти Атлетіко
Андрій Лунін / Фото ФК Леганес

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін може отримати ігровий час, щоб проявити себе у Прімері.

 

У матчі 27-го туру Ла Ліги Леганес мінімально переграв Леванте (1:0). На 70-й хвилині поєдинку голкіпер господарів Іван Куельяр отримав жовту картку за затримку гри, яка стала для нього п'ятою в сезоні.

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За регламентом турніру, 34-річний іспанець змушений пропустити наступний матч Леганеса проти мадридського Атлетіко.

Такий стан справ збільшує шанси воротаря збірної України Андрія Луніна з'явитись в основному складі "пепінерос" на матч проти "матрацників" 9 березня.

Нагадаємо 20-річний українець виступає за Леганес на правах оренди. В поточному сезоні Лунін зіграв лише у 2-х матчах Ла Ліги, один з яких був "сухим".

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Теги
Іван Куельяр Іван Куельяр Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко - Леганес
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