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Лунін – у топі найдорожчих талантів Ла Ліги

19:00 826 Читать на русском
Лунін – у топі найдорожчих талантів Ла Ліги
Андрій Лунін / Фото: соцмережі

Український голкіпер Андрій Лунін є одним з найдорожчих молодих гравців чемпіонату Іспанії.

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін увійшов в число найбільш дорогих гравців чемпіонату Іспанії у віці до 20 років за версією Transfermarkt.

Луніну – 20. Контракт з Реалом, компліменти Флорентіно Переса, дебют у збірній України – чого вже досяг юний воротар

20-річний Лунін ділить 7-у сходинку з Браїмом Діасом (Реал), Семюелем Чуквуезе (Вільярреал), Оскаром Родрігесом (Леганес) і Перу Ноласкоаїном (Атлетік) – всіх їх портал оцінив у 5 мільйонів євро .

Найбільш дорогим молодим гравців є Вінісіус з Реала – 35 мільйонів євро.

Франа Бельтрана з Сельти портал оцінив у 18 мільйонів євро, Педро Порро з Жирони – у 10.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

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