Лунін – у топі найдорожчих талантів Ла Ліги

Український голкіпер Андрій Лунін є одним з найдорожчих молодих гравців чемпіонату Іспанії.

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін увійшов в число найбільш дорогих гравців чемпіонату Іспанії у віці до 20 років за версією Transfermarkt.

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20-річний Лунін ділить 7-у сходинку з Браїмом Діасом (Реал), Семюелем Чуквуезе (Вільярреал), Оскаром Родрігесом (Леганес) і Перу Ноласкоаїном (Атлетік) – всіх їх портал оцінив у 5 мільйонів євро .

Найбільш дорогим молодим гравців є Вінісіус з Реала – 35 мільйонів євро.

Франа Бельтрана з Сельти портал оцінив у 18 мільйонів євро, Педро Порро з Жирони – у 10.

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