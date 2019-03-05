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Куэльяр пропустит следующий матч Леганеса – Лунин получил шанс сыграть против Атлетико

00:46 12 Читати українською
Куэльяр пропустит следующий матч Леганеса – Лунин получил шанс сыграть против Атлетико
Андрей Лунин / Фото ФК Леганес

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин может получить игровое время, чтобы проявить себя в Примере.

 

В матче 27-го тура Ла Лиги Леганес минимально переиграл Леванте (1:0). На 70-й минуте поединка голкипер хозяев Иван Куэльяр получил желтую карточку за задержку игры, которая стала для него пятой в сезоне.

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По регламенту турнира, 34-летний испанец вынужден пропустить следующий матч Леганеса против мадридского Атлетико.

Такое положение дел увеличивает шансы вратаря сборной Украины Андрея Лунина появиться в основном составе "пепинерос" на матч против "матрасников" 9 марта.

Напомним 20-летний украинец выступает за Леганес на правах аренды. В текущем сезоне Лунин сыграл только в 2-х матчах Ла Лиги, один из которых был "сухим".

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Теги
Иван Куэльяр Иван Куэльяр Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Атлетико - Леганес
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