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Куельяр продовжив контракт з Леганесом – через нього Лунін не грав у минулому сезоні

14:41 244 Читать на русском
Куельяр продовжив контракт з Леганесом – через нього Лунін не грав у минулому сезоні
Іван Куельяр / Alchetron

Іспанський Леганес продовжив угоду з голкіпером команди Іваном Куельяром.

Голкіпер Леганеса Іван Куельяр продовжив контракт із мадридцями до 2021 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, що Куельяр виграв боротьбу за місце у складі Леганеса в орендованого українця Андрія Луніна, який повернувся до мадридського Реала. Раніше зазначалось, що іспанський воротар по завершенні контракту приєднається до Вальядоліда.

В сезоні 2018/19 Куельяр провів 36 матчів за Леганес в усіх турнірах, пропустивши 41 гол. До слова, голкіпер був визнаний найкращим гравцем команди за підсумками сезону.

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