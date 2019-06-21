Куэльяр продлил контракт с Леганесом – из-за него Лунин не играл в прошлом сезоне

Испанский Леганес продлил соглашение с голкипером команды Иваном Куэльяром.
Голкипер Леганеса Иван Куэльяр продлил контракт с мадридцами до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Отметим, что Куэльяр выиграл борьбу за место в составе Леганеса у арендованного украинца Андрея Лунина, который вернулся в мадридский Реал. Ранее отмечалось, что испанский вратарь по завершении контракта присоединится к Вальядолиду.
В сезоне 2018/19 Куэльяр провел 36 матчей за Леганес во всех турнирах, пропустив 41 гол. К слову, голкипер был признан лучшим игроком команды по итогам сезона.
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