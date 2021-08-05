Каталонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив, що контракт з 34-річним Ліонелем Мессі не буде продовжений.

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"Попри досягнення згоди і бажання підписати нову угоду, вона не може бути оформлена через економічні та структурні перешкоди, а також правила іспанської Ла Ліги", – йдеться у повідомленні прес-служби Барселони.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

До слова, аргентинець усю професіональну кар'єру провів у столиці Каталонії. Мессі дебютував за першу команду Барселони у жовтні 2004-го. Відтоді форвард разом із "синьо-гранатовими" виграв 35 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

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