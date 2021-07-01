Ліонель Мессі та Барселона офіційно поки не продовжили співпрацю.

Контракт 34-річного аргентинця з каталонським клубом завершив дію у ніч з 30 червня на 1 липня. Відповідно, Ліонель тепер отримав статус вільного агента.

Барселона оголосить про майбутнє Мессі наступного тижня

За інформацією авторитетних ЗМІ, Мессі та Барселона все ж продовжать співпрацю до 2023 року. Про це мають повідомити вже наступного тижня. Зараз же форвард перебуває у таборі збірної Аргентини, яка виступає на Копа Амеріка-2021.

Нагадаємо, минулого сезону Лео хотів попрощатись з "блаугранас", але тодішнє керівництво клубу на чолі з Бартомеу не без скандалу змусило свою зірку залишитись.

Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року, а за першу команду почав грати у 2005-му. Загалом в активі Мессі 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

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