В это до сих пор трудно поверить. Кажется даже, что мы становимся свидетелями новой запутанной игры, торгов, продолжения сериала, которому предсказывали быстрый и счастливый конец. Посвященные лица, приближенные к команде, откровенно признаются: еще 48 часов назад все вопросы регистрации Лео в каталонском клубе были согласованы Ла Лигой. О новом контракте спокойно могли объявить пару дней назад, а потом что-то пошло не так. Месси не останется в Барселоне – посыл президент Лапорты более четкий, чем когда-либо ранее.

При этом фанаты "больше чем клуба" хватаются за соломинку. Ну, вы же сами говорите, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, и только финансовые ограничения и запреты Ла Лиги мешают? Может, это такое давление на боссов испанского футбола? Сам аргентинец молчит, будто не может оправиться от шока. А британские букмекеры, у которых особый нюх на такие вещи, оставляют возможность для невероятного сценария.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

Недавнее фото с отдыха в компании Неймара и других звезд ПСЖ вряд ли могло спровоцировать медийную бурю. Ведь все проверенные источники уверяли, что вот-вот объявят о новом контракте Месси. Не таком вкусном, как предыдущие, но все еще способном стать обузой для Барсы в ее нынешнем финансовом положении, как считает строгое руководство испанской Ла Лиги. Теперь же эта фотография приобретает совершенно иное значение. Наставник ПСЖ, земляк Лео Почеттино, уже контактировал с игроком. Переговоры стартовали еще со вчерашнего дня. Поэтому вот он – главный фаворит, едва ли не единственный клуб, который может потянуть зарплату и все приятные бонусы для 34-летнего форварда.

На то, что Месси перейдет в ПСЖ, специалисты дают аж 60% вероятности. А вот в среде тех людей, которые любят делать ставки, 40,28% уже понесли свои деньги в кассы с верой в Париж. Есть, правда, один нюанс. Французский гранд, который завершил год с убытками в почти 300 млн евро, этим летом уже приобрел еще нескольких игроков, поэтому заполучит серьезные проблемы с соблюдением фэйр-плей. Катарский босс Нассер Аль-Хелаифи, впрочем, столь одержим атакующим трио Месси-Мбаппе-Неймар, что готов продать других игроков ПСЖ на необходимые 180 миллионов. Под угрозой 9 парижан, в частности, и некоторые земляки Лео: Навас, Рико, Керер, Данило, Курзава, Эррера, Сарабия, Ди Мария и Икарди.

Удивляет второй фаворит. Это... та сама Барселона. Вероятность чудо-камбэка букмекеры оценивают в 33,3%. И даже футбольные болельщики считают именно такой вариант наиболее реальным, если только шейхи не смогут убедить Лео и его окружение. Сразу 18,75% уже поставили на то, что аргентинец вернется в роли игрока Барсы уже этим летом. По последним сообщениям авторитетных итальянских инсайдеров со Sky Sport, Манчестер Сити не планирует ввязываться в гонку вооружений. Гвардиола четко определил трансферные приоритеты: Грилиша уже подписали за 100 миллионов фунтов, а среди нападающих Пепу нужен только Кейн. Игровой профиль Месси больше совпадает с гораздо более молодым английским вингером, поэтому трансфер лидера Астон Виллы исключает этот переход.

Pep Guardiola running on his way to the sheikh’s office to ask him to cancel the Grealish deal and sign Messi instead pic.twitter.com/vVle8nSANZ — BenchWarmers (@BeWarmers) August 5, 2021

Тем не менее третьим фаворитом считают именно Сити! Хотя, как считают букмекеры, переезд в синюю часть Манчестера реален лишь на 14,3%. Доля в ставках игроков на рынке составляет 15,28%. А тем временем вирусным стало видео, где "Гвардиола" бежит просить шейхов отменить трансфер Грилиша ради Лео. Шуточный ролик набрал более 30 миллионов просмотров.

Отец Лионеля в разговорах с Барселоной заметил: "У нас есть и другие варианты". Возможно, это просто обычный торг или обида. А может, действительно уже прорабатывали пути отступления, ведь с момента, когда Месси стал свободным агентом, прошло 35 дней. Места сразу за подиумом фаворитов в глазах букмекеров занимают клуб МЛС (5,9% шансов, самый реальный вариант – Интер Майами, но клуб Бекхэма уже столкнулся с проблемами и штрафами за нарушение правил регистрации новичков) и Манчестер Юнайтед (4,8%). А вот среди тех, кто ставит, сенсационные 12,5% отдают свои деньги на вариант с Арсеналом. Хотя лондонский клуб возглавляет Микель Артета. Тот самый, который якобы назвал Месси очень нехорошим словом после матча Лиги чемпионов в 2016 году. На 5 позиции у азартных игроков также МЮ (3,47%).

Не входит в топ-5 претендентов Челси. Шансы лондонцев оценивают ниже даже родного клуба Месси (Ньюэллс Олд Бойз), хотя у Абрамовича точно есть ресурсы, чтобы посоревноваться с ПСЖ. Осложняет ситуацию то, что победители ЛЧ 2021 за более чем 120 миллионов торгуют трансфер Лукаку. Однако AS уже отрапортовал о запуске посредников в этом деле с подачи российского олигарха. Босса Челси не пугает ситуация с подписанием и аргентинца, и бельгийца за одно лето.

Есть небольшой процент и тех мечтателей, которые видят Роналду и Лео в одной команде. Ювентус, правда, вряд ли потянет такую ​​операцию. А не проснуться ли Интеру? Продажа Лукаку, воплощение давней мечты "нерадзурри". Но и здесь не до жиру. Китайские владельцы, похоже, совсем закручивают гайки, да и был бы сам Месси заинтересован в Серии А? В целом нынешняя ситуация выглядит полной фантасмагорией.

Ранее Манчестер Сити или Юнайтед и другие подобные гиганты охотно бы выбросили любые суммы на то, чтобы только подписать такого снайпера, ассистента, вожака. Сейчас мало кто способен наскрести на одну зарплату (плюс, не забывайте, немалые налоги). А такие люди, как Гвардиола публично отрицают всякое желание подписать Лео. Хотя все будто нарочно оставляют маленький коридор для фантазий: прямо сейчас – нет, но завтра стнет все иначе?

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