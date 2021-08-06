Куда перейдет Месси, удивит ли новый клуб Лео – букмекеры верят в фантастический вариант
Легендарный Лионель окончательно распрощался с надеждами сыграть в Барселоне в сезоне 2021/22. Каким будет новый клуб Месси, уже догадываются букмекеры – фаворит однозначен, но есть варианты.
В это до сих пор трудно поверить. Кажется даже, что мы становимся свидетелями новой запутанной игры, торгов, продолжения сериала, которому предсказывали быстрый и счастливый конец. Посвященные лица, приближенные к команде, откровенно признаются: еще 48 часов назад все вопросы регистрации Лео в каталонском клубе были согласованы Ла Лигой. О новом контракте спокойно могли объявить пару дней назад, а потом что-то пошло не так. Месси не останется в Барселоне – посыл президент Лапорты более четкий, чем когда-либо ранее.
При этом фанаты "больше чем клуба" хватаются за соломинку. Ну, вы же сами говорите, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, и только финансовые ограничения и запреты Ла Лиги мешают? Может, это такое давление на боссов испанского футбола? Сам аргентинец молчит, будто не может оправиться от шока. А британские букмекеры, у которых особый нюх на такие вещи, оставляют возможность для невероятного сценария.
Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба
Недавнее фото с отдыха в компании Неймара и других звезд ПСЖ вряд ли могло спровоцировать медийную бурю. Ведь все проверенные источники уверяли, что вот-вот объявят о новом контракте Месси. Не таком вкусном, как предыдущие, но все еще способном стать обузой для Барсы в ее нынешнем финансовом положении, как считает строгое руководство испанской Ла Лиги. Теперь же эта фотография приобретает совершенно иное значение. Наставник ПСЖ, земляк Лео Почеттино, уже контактировал с игроком. Переговоры стартовали еще со вчерашнего дня. Поэтому вот он – главный фаворит, едва ли не единственный клуб, который может потянуть зарплату и все приятные бонусы для 34-летнего форварда.
На то, что Месси перейдет в ПСЖ, специалисты дают аж 60% вероятности. А вот в среде тех людей, которые любят делать ставки, 40,28% уже понесли свои деньги в кассы с верой в Париж. Есть, правда, один нюанс. Французский гранд, который завершил год с убытками в почти 300 млн евро, этим летом уже приобрел еще нескольких игроков, поэтому заполучит серьезные проблемы с соблюдением фэйр-плей. Катарский босс Нассер Аль-Хелаифи, впрочем, столь одержим атакующим трио Месси-Мбаппе-Неймар, что готов продать других игроков ПСЖ на необходимые 180 миллионов. Под угрозой 9 парижан, в частности, и некоторые земляки Лео: Навас, Рико, Керер, Данило, Курзава, Эррера, Сарабия, Ди Мария и Икарди.
Удивляет второй фаворит. Это... та сама Барселона. Вероятность чудо-камбэка букмекеры оценивают в 33,3%. И даже футбольные болельщики считают именно такой вариант наиболее реальным, если только шейхи не смогут убедить Лео и его окружение. Сразу 18,75% уже поставили на то, что аргентинец вернется в роли игрока Барсы уже этим летом. По последним сообщениям авторитетных итальянских инсайдеров со Sky Sport, Манчестер Сити не планирует ввязываться в гонку вооружений. Гвардиола четко определил трансферные приоритеты: Грилиша уже подписали за 100 миллионов фунтов, а среди нападающих Пепу нужен только Кейн. Игровой профиль Месси больше совпадает с гораздо более молодым английским вингером, поэтому трансфер лидера Астон Виллы исключает этот переход.
Тем не менее третьим фаворитом считают именно Сити! Хотя, как считают букмекеры, переезд в синюю часть Манчестера реален лишь на 14,3%. Доля в ставках игроков на рынке составляет 15,28%. А тем временем вирусным стало видео, где "Гвардиола" бежит просить шейхов отменить трансфер Грилиша ради Лео. Шуточный ролик набрал более 30 миллионов просмотров.
Отец Лионеля в разговорах с Барселоной заметил: "У нас есть и другие варианты". Возможно, это просто обычный торг или обида. А может, действительно уже прорабатывали пути отступления, ведь с момента, когда Месси стал свободным агентом, прошло 35 дней. Места сразу за подиумом фаворитов в глазах букмекеров занимают клуб МЛС (5,9% шансов, самый реальный вариант – Интер Майами, но клуб Бекхэма уже столкнулся с проблемами и штрафами за нарушение правил регистрации новичков) и Манчестер Юнайтед (4,8%). А вот среди тех, кто ставит, сенсационные 12,5% отдают свои деньги на вариант с Арсеналом. Хотя лондонский клуб возглавляет Микель Артета. Тот самый, который якобы назвал Месси очень нехорошим словом после матча Лиги чемпионов в 2016 году. На 5 позиции у азартных игроков также МЮ (3,47%).
Не входит в топ-5 претендентов Челси. Шансы лондонцев оценивают ниже даже родного клуба Месси (Ньюэллс Олд Бойз), хотя у Абрамовича точно есть ресурсы, чтобы посоревноваться с ПСЖ. Осложняет ситуацию то, что победители ЛЧ 2021 за более чем 120 миллионов торгуют трансфер Лукаку. Однако AS уже отрапортовал о запуске посредников в этом деле с подачи российского олигарха. Босса Челси не пугает ситуация с подписанием и аргентинца, и бельгийца за одно лето.
Есть небольшой процент и тех мечтателей, которые видят Роналду и Лео в одной команде. Ювентус, правда, вряд ли потянет такую операцию. А не проснуться ли Интеру? Продажа Лукаку, воплощение давней мечты "нерадзурри". Но и здесь не до жиру. Китайские владельцы, похоже, совсем закручивают гайки, да и был бы сам Месси заинтересован в Серии А? В целом нынешняя ситуация выглядит полной фантасмагорией.
Ранее Манчестер Сити или Юнайтед и другие подобные гиганты охотно бы выбросили любые суммы на то, чтобы только подписать такого снайпера, ассистента, вожака. Сейчас мало кто способен наскрести на одну зарплату (плюс, не забывайте, немалые налоги). А такие люди, как Гвардиола публично отрицают всякое желание подписать Лео. Хотя все будто нарочно оставляют маленький коридор для фантазий: прямо сейчас – нет, но завтра стнет все иначе?
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