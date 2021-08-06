"Клуб вищий за гравців, тренерів і менеджерів. Угода з Мессі поставила б Барселону під великий ризик після проходження аудиту. Так, Лео хотів залишитися в Барсі, і ми хотіли, щоб він залишився. Перший крок був зроблений. Нам доводилося холодно аналізувати ситуацію і дивитися на цифри. Ми повинні підлаштовуватися під ліміти Ла Ліги, хоча вони могли б бути більш гнучкими. Особисто я вважаю, що ми зробили все можливе в інтересах Барселони.

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Спадщина Мессі чудова, найкраща епоха в історії Барселони. Тепер починається нова епоха, вже після Лео Мессі. Так ставалося з іншими гравцями в історії клубу. Я не збираюся породжувати помилкові надії. У нього були інші варіанти, і гравцю потрібен був час, щоб обдумати свої подальші дії. За останні 2 місяці ми розглянули різні сценарії. Перший – ми запропонували розподілити його зарплату за 2 роки на 5. Мессі завжди був присутній на зустрічах. 5-річний контракт був прийнятий Лео. Ми прагнули залишити його щонайменше ще на 2 роки. Ми всі хотіли продовжувати насолоджуватися Мессі, але ситуація не дозволяла цього.

Зараз ми більш мотивовані, ніж будь-коли. Гравці, тренер, тренерський штаб, рада директорів, президентство жадають високого рівня, і ми готові прийняти виклик, щоб Барса продовжувала приносити щастя місту навіть без Мессі. На жаль, зараз обставини складаються так, як вони є, і це привід для смутку і розчарування. Я не відчуваю себе винним. Я сказав, що ми зробимо все можливе в рамках фінансових можливостей клубу, і доказом цього є те, що ми досягли угоди з Мессі. Втім, оформити її не вдалося. Я не хочу повторювати той жахливий спадок, який ми отримали.

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Ні, жодних подальших переговорів не буде. Я ухвалив рішення, і воно остаточне. Два дні тому я дійшов висновку, що ми не зможемо зберегти Мессі. Вчора у нас були останні переговори з батьком Лео. Лео хотів залишитися, тому він незадоволений. У всіх нас був намір і бажання, щоб він залишився, але тепер ми стикаємося з реальністю, яку не можна змінити. Барса – його дім, і я бажаю йому лише найкращого. Для нього і його сім'ї. Наші переговори – це особистий момент, дозвольте мені не розкривати вам подробиць. Хорхе Мессі не просив нічого, що б виходило за межі домовленостей. Не було нічого, що могло б зробити контракт неможливим. Я хотів би бути тут з Лео, це мрія всіх "кулес". Але ми повинні жити в реальному світі", – цитує Лапорту AS.

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