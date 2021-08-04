Керманичем львів'ян стане 61-річний Леонід Кучук, стверджує Футбол NEWS. Офіційна презентація повинна відбутися за кілька годин.

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Білоруський фахівець вже очолював Рух з лютого до грудня 2019 року. На чолі команди наставник провів 32 офіційні матчі – 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок. Після цього Кучук встиг попрацювати на батьківщині з мінським Динамо.

Нагадаємо, сьогодні Рух оголосив про розрив контракту з Іваном Федиком за обопільною згодою. Львів'яни розпочали новий сезон з двох поразок – Металісту 1925 (1:2) та Ворсклі (0:2).

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