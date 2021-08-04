Рулевым львовян станет 61-летний Леонид Кучук, утверждает Футбол NEWS. Официальная презентация должна состояться через несколько часов.

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Белорусский специалист уже возглавлял Рух с февраля по декабрь 2019 года. Во главе команды наставник провел 32 официальных матча – 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений. После этого Кучук успел поработать на родине с минским Динамо.

Напомним, сегодня Рух объявил о разрыве контракта с Иваном Федыком по обоюдному согласию. Львовяне начали новый сезон с двух поражений – Металлисту 1925 (1:2) и Ворскле (0:2).

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