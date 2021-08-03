"Чи готовий я очолити збірну України? Мені здається, що національну команду все ж повинна тренувати людина, яка має паспорт цієї країни. Це момент, який потрібно обов'язково враховувати – тренер збірної повинен бути частиною країни, народитися і вирости в ній. Але це виключно моя думка.

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Тим більше, мені здається, що раз було ухвалене рішення не продовжувати контракт з Шевченком, то в УАФ вже є кандидати, з якими вони ведуть переговори. Збірній грати вже у вересні у відборі ЧС, тому не думаю, що все відбулося спонтанно", – заявив Хацкевич у коментарі Sport24.

Нагадаємо, білорус залишається вільним після звільнення з Ротора у березні цього року. Раніше він працював з київським Динамо та рідною національною збірною.

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