"Маркевич засмутиться": новий тренер збірної України та його перші проблеми після матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів
Донецький Шахтар стартував з виїзної перемоги над Генком (2:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Експертний розбір польотів та реакція відомих уболівальників – вже на "Футбол 24".
Є результат, але немає солідності. Саме такий висновок напрошується після успішної прем'єри Де Дзербі у Лізі чемпіонів. Шахтарю бракує іскри та взаєморозуміння між окремими гравцями, передусім в обороні. У соцмережах італійського фахівця хвалять за заміни, проте "українське питання" вкотре виходить на перший план.
Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ведучий ютуб-каналу "Бомбардир" Роман Бебех порівняв Шахтар з дрім-тім Пепа Гвардіоли. Щоправда, коментатора швидко опустили з небес на землю...
Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко – про позицію Матвієнка і заміни Де Дзербі.
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Футбольний агент В'ячеслав Заховайло наполягає, що при Луческу Шахтар грав більш динамічно.
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Де Дзербі використав у матчі з Генком 16 гравців, 11 з яких – бразильці. Навіть Степаненко розпочав на лавці. У соцмережах, звісно, не упустили нагоди потролити "гірників".
Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на прохід у плей-офф ЛЧ