Донецький Шахтар стартував з виїзної перемоги над Генком (2:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Експертний розбір польотів та реакція відомих уболівальників – вже на "Футбол 24".

Степаненку не знайшлося місця у старті / фото ФК Шахтар

Є результат, але немає солідності. Саме такий висновок напрошується після успішної прем'єри Де Дзербі у Лізі чемпіонів. Шахтарю бракує іскри та взаєморозуміння між окремими гравцями, передусім в обороні. У соцмережах італійського фахівця хвалять за заміни, проте "українське питання" вкотре виходить на перший план.

Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ведучий ютуб-каналу "Бомбардир" Роман Бебех порівняв Шахтар з дрім-тім Пепа Гвардіоли. Щоправда, коментатора швидко опустили з небес на землю...

Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко – про позицію Матвієнка і заміни Де Дзербі.

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