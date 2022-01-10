Рух розірвав контракт з Кузиком
12:21 - Читать на русском
Півзахисник Орест Кузик більше не є гравцем львівського Руху.
Рух на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Кузиком за обопільною згодою.
Морозюк близький до відновлення кар'єри в Чорноморці – одесити також можуть підписати Кузика
Цікаво, що раніше Орест неоднозначно відповів на чутки про перехід в Чорноморець: "ніколи не говори ніколи". Втім, гравець зазначив, що не отримував конкретної пропозиції.
Додамо, що у поточному сезоні Кузик провів 11 матчів за Рух, у яких відзначився 1 забитим голом. Свою кар'єру півзахисник розпочинав у складі київського Динамо.
"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter