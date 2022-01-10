Півзахисник Орест Кузик більше не є гравцем львівського Руху.

Рух на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Кузиком за обопільною згодою.

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Цікаво, що раніше Орест неоднозначно відповів на чутки про перехід в Чорноморець: "ніколи не говори ніколи". Втім, гравець зазначив, що не отримував конкретної пропозиції.

Додамо, що у поточному сезоні Кузик провів 11 матчів за Рух, у яких відзначився 1 забитим голом. Свою кар'єру півзахисник розпочинав у складі київського Динамо.

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