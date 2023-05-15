– Олександре Миколайовичу, очікували, що буде такий важкий матч?

– Звичайно, ми очікували важкого матчу, знали, що суперник буде гарно оборонятися і діяти агресивно. До цього всього ми готувалися, дивилися їхні ігри і проти Шахтаря, і проти Ворскли та розуміли, що і нас все це теж чекає – гострі контратаки і небезпечні розіграші стандартних положень.

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– Ваше завдання перемогти сьогодні ускладнювало те, що у вас був нещодавно непростий матч з Олександрією?

– Не думаю, що це особливо ускладнювало нашу підготвку, просто випали гравці, є і травмовані. А так, хлопці у нас вже перше коло грали по такому графіку – через два дні на третій, або через три дні на четвертий. Так що у цьому ніякої проблеми не бачу. Треба втягуватися і грати в такому руслі, щоб далі так і було.

– Підлепенець на полі провів лише 9 хвилин. Це була зворотна заміна, чи у нього щось із здоров’ям трапилося?

– Це було моє рішення. Він вийшов і одразу втратив м’яч, а в таких іграх треба виходити більш агресивно. Десь він не увійшов в гру. Хоча у таку гру в принципі важко увійти, тому що і напруження таке сильне, і рахунок був 0:0, тому було дуже важко. Він не увійшов в гру, тому я і вирішив його замінити, – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

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