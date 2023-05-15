Переможна комбінація зв'язки Довбик – Піхальонок у відеоогляді матчу Минай – СК Дніпро-1 – 0:1
18:02 - Читать на русском
Минай не стримав СК Дніпро-1 у 26 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
79’ Артем Довбик
СК Дніпро-1 очікувано володів перевагою, але оборона суперника на чолі з Олександром Бандурою трималася міцно. Все вирішив один епізод аж на 79-й хвилині.
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Спрацювала зв'язка гравців збірної України. Піхальонок з лівого флангу ідеальним навісом знайшов голову Довбика, який оформив свій 23 гол в чемпіонаті. Важка перемога дозволила СК Дніпро-1 скоротити відставання від Шахтаря до 2 очок, а Минай залишається у зоні перехідних матчів.
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