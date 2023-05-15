Минай не стримав СК Дніпро-1 у 26 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

СК Дніпро-1 очікувано володів перевагою, але оборона суперника на чолі з Олександром Бандурою трималася міцно. Все вирішив один епізод аж на 79-й хвилині.

СК Дніпро-1 завдяки Довбику дотиснув Минай і не пустив Шахтар у відрив – форвард наблизився до рекорду бомбардирів

Спрацювала зв'язка гравців збірної України. Піхальонок з лівого флангу ідеальним навісом знайшов голову Довбика, який оформив свій 23 гол в чемпіонаті. Важка перемога дозволила СК Дніпро-1 скоротити відставання від Шахтаря до 2 очок, а Минай залишається у зоні перехідних матчів.