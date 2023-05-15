– Александр Николаевич, ожидали, что будет такой трудный матч?

– Конечно, мы ожидали тяжелого матча, знали, что соперник будет хорошо обороняться и действовать агрессивно. К этому мы готовились, смотрели их игры и против Шахтера, и против Ворсклы и понимали, что и нас все это тоже ждет – острые контратаки и опасные розыгрыши стандартных положений.

Победная комбинация связки Довбик – Пихаленок в видеообзоре матча Минай – СК Днепр-1 – 0:1

– Вашу задачу победить сегодня усложняло то, что у вас был недавно непростой матч с Александрией?

– Не думаю, что это особенно усложняло нашу подготовку, просто выпали игроки, есть и травмированные. А так, ребята у нас уже первый круг играли по такому графику – через два дня на третий или через три дня на четвертый. Так что в этом никаких проблем не вижу. Надо втягиваться и играть в таком русле, чтобы дальше так и было.

– Пидлепенец на поле провел всего 9 минут. Это была обратная замена, или у него что-то со здоровьем?

– Это было мое решение. Он вышел и сразу потерял мяч, а в таких играх нужно выходить более агрессивно. Где-то он не вошел в игру. Хотя в такую игру в принципе трудно войти, потому что и напряжение так сильно, и счет был 0:0, поэтому было очень тяжело. Он не вошел в игру, поэтому я и решил его заменить, – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр-1.

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