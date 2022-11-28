"Хочу, звичайно, подякувати Збройним силам України за те, що ми зуміли провести перше коло нашого чемпіонату. Також вітаю Кривбас з перемогою. Щось особливого про гру сказати не можу. Звичайно, що було важке поле, але хто більше хотів, той і переміг. Суперник намагався вантажити м’яч вперед і скористався своїми моментами.

Кривбас – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Важка гра була, але це футбол. Звичайно, хочеться, щоб ми грали у футбол, а не так, щоб хлопці, котрі подають м’ячі, не хочуть їх нам віддавати. Вчімо хоча б дітей, щоб у майбутньому ми на великих аренах щось здобували, і наша збірна грала, а не ховалася від м’яча, і саме грала у футбол", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, поєдинок проти Кривбаса був останнім для дніпрян у 2022 році й водночас першим, який вони програли в рамках нинішнього сезону УПЛ. СК Дніпро-1 пішов на паузу лідером турнірної таблиці, випереджаючи Шахтар на 5 очок. Слід зауважити, що у "гірників" ще є матч у запасі.

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