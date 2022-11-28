"Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю Кривбасс с победой. Что-то особенного об игре сказать не могу. Конечно, было тяжелое поле, но кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своими моментами.

Кривбасс – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Трудная игра была, но это футбол. Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то завоёвывали, и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, поединок против Кривбасса был последним для днепрян в 2022 году и одновременно первым, который они проиграли в рамках нынешнего сезона УПЛ. СК Днепр-1 ушел на паузу лидером турнирной таблицы, опережая "Шахтер" на 5 очков. Следует заметить, что у "горняков" еще есть матч в запасе.

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