Кривбас – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу
17:17 - Читать на русском
Кривбас обіграв СК Дніпро-1 в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
27’ Назар Волошин
73’ Роман Дебелко
Артем Довбик 22’
22’ Артем Довбик
27’ Назар Волошин
73’ Роман Дебелко
Команда Юрія Вернидуба лише у листопаді зуміла набрати чудову форму, здобувши 3 з 4-х своїх перемог у сезоні. Сьогоднішня стала максимально сенсаційною та дуже важливою. Завдяки їй Кривбас здійснив стрибок з передостаннього місця на 11-те.
СК Дніпро-1 зазнав першої поразки в сезоні УПЛ – Кривбас оформив камбек після голу Довбика
СК дніпро-1 не зумів піти на зимову перерву без поразок. Хоча у звітному матчі відкрив рахунок Артем Довбик, цього дніпрянам не вистачило. Голи Волошина та Дебелка принесли перемогу Кривбасу.
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