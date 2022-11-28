Кривбас обіграв СК Дніпро-1 в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Юрія Вернидуба лише у листопаді зуміла набрати чудову форму, здобувши 3 з 4-х своїх перемог у сезоні. Сьогоднішня стала максимально сенсаційною та дуже важливою. Завдяки їй Кривбас здійснив стрибок з передостаннього місця на 11-те.

СК Дніпро-1 зазнав першої поразки в сезоні УПЛ – Кривбас оформив камбек після голу Довбика

СК дніпро-1 не зумів піти на зимову перерву без поразок. Хоча у звітному матчі відкрив рахунок Артем Довбик, цього дніпрянам не вистачило. Голи Волошина та Дебелка принесли перемогу Кривбасу.