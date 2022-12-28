Кучер – найкращий наставник Прем'єр-ліги 2022 року за версією тренерів
Коуч СК Дніпро-1 Олександр Кучер отримав визнання від своїх колег за підсумками року, що минає.
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу підбило підсумок 2022 року. Найкращим фахівцем визнаний Кучер, повідомляє сайт організації.
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Рейтинг формувався за оцінками 5 критеріїв: номінальний результат команди, труднощі у керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій.
Наставник чинного лідера УПЛ здобув середній показник 4.52, другим фінішував Ігор Йовічевіч із Шахтаря, який набрав 4.40, а третім – Патрік ван Леувен зі Зорі (4.34).
До слова, впродовж першої частини вітчизняного чемпіонату Олександр Кучер тричі визнавався найкращим тренером туру.
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