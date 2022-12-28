Кучер – лучший наставник Премьер-лиги 2022 года по версии тренеров
Коуч СК Днепр-1 Александр Кучер получил признание от своих коллег по итогам уходящего года.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итог 2022 года. Лучшим специалистом признан Кучер, сообщает сайт организации.
Обошел Мудрика на малость: Довбик второй раз подряд признан лучшим игроком года в УПЛ
Рейтинг формировался по оценкам 5 критерий: номинальный результат команды, трудности управления подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.
Наставник действующего лидера УПЛ получил средний показатель 4.52, вторым финишировал Игор Йовичевич из Шахтера, набравший 4.40, а третьим – Патрик ван Леувен из Зари (4.34).
К слову, в течение первой части отечественного чемпионата Александр Кучер трижды признавался лучшим тренером тура.
СК Днепр-1 потерпел первое поражение в сезоне УПЛ – Кривбасс оформил камбек после гола Довбика