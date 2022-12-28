Найкращим гравцем української Прем'єр-ліги у 2022 році обрали 25-річного бомбардира дніпрян. Опитування серед футболістів й тренерів провів сайт Команда 1, який продовжує традицію референдумів, започаткованих газетою Команда у 1995 році.

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В опитуванні брали участь 15 гравців та коуч з кожної команди УПЛ, які обирали трійку найкращих. За перше місце давали 3 очки, за друге – 2, а за третє – 1. Загалом проголосували 240 футболістів і 16 наставників.

Довбик, який набрав 393 бали (51% від максимального числа), здобув цей приз вдруге поспіль. Його на перше місце поставили 75 осіб, на друге – 67, на третє – 34. Найбільше за Артема голосували СК Дніпро-1, Ворскла та Верес.

Другим фінішував вінгер Шахтаря Михайло Мудрик, який поступився Довбику всього на 18 балів. Третім став хавбек "спортклубівців" Олександр Піхальонок (175 балів). Далі перша десятка виглядає так:

4. Віталій Буяльський (Динамо) – 148;

5. Віктор Циганков (Динамо) – 62;

6-7. Андрій Цуріков (Олександрія) – 33;

6-7. Ігор Кирюханцев (Зоря) – 33;

8. Олег Данченко (Зоря) – 30;

9. Георгій Судаков (Шахтар) – 27;

10. Микола Матвієнко (Шахтар) – 20.

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