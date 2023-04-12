Цілком можливо, що вже у сезоні 2023/24 змагання в Кубку України будуть відновлені.

У Будинку футболу відбулося засідання Дирекції з проведення Кубка України, на якому обговорювалася можливість відновлення турніру в сезоні 2023/24. У ньому взяли участь віце-президент УАФ Олег Протасов, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та президент ПФЛ Олександр Каденко.

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Під час проведення наради заслухали інформацію щодо формування проекту календаря Кубка України у наступному сезоні. Відповідні дати для проведення турніру вже передбачені, інформує офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, останні матчі Кубка України були зіграні ще у 2021-му. Розіграш 2021/22 так і не дограли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а у поточному сезоні турнір взагалі не проводиться. Існувала певна ймовірність розіграшу Кубка України навесні поточного року, але клуби УПЛ виступили проти через ускладнену логістику і відсутність вільних дат у календарі.

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