Вполне возможно, что уже в сезоне 2023/24 соревнования в Кубке Украины будут возобновлены.

В Доме футбола состоялось заседание Дирекции по проведению Кубка Украины, на котором обсуждалась возможность возобновления турнира в сезоне 2023/24. В нем приняли участие вице-президент УАФ Олег Протасов, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

Ахметов подал иск к России – президент Шахтера требует компенсацию за Донбасс-Арену и другие активы, забранные "Д/ЛНР"

В ходе совещания заслушали информацию о формировании проекта календаря Кубка Украины в следующем сезоне. Соответствующие даты для проведения турнира уже предусмотрены, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, последние матчи Кубка Украины были сыграны еще в 2021 году. Розыгрыш 2021/22 так и не доиграли из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а в текущем сезоне турнир вообще не проводится. Существовала определенная вероятность розыгрыша Кубка Украины весной текущего года, но клубы УПЛ выступили против из-за усложненной логистики и отсутствия свободных дат в календаре.

Как Тимощук предавал Украину: история самого известного оборотня, который променял Родину на деньги Газпрома