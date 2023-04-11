Рінат Ахметов, як інвестор вимагатиме від росії компенсації всіх збитків, завданих йому внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів та інвестицій так званими "ДНР" та "ЛНР" під керівництвом або контролем росії в 2014-2017 роках.

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі "Єнакіївський металургійний завод", "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та Донбас Арена, в будівництво якої було інвестовано понад $400 млн. Гроші, які відшкодовуватиме агресор, будуть в майбутньому спрямовані на відновлення України, інформує офіційний сайт SCM.

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"24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну. Але для мене, як і для багатьох українців, війна розпочалася 2014 року. Саме тоді росія вторглася на територію нашої країни, почала захоплювати найважливіші для нашої економіки підприємства та руйнувати нашу інфраструктуру. Моя позиція незмінна: ми добиватимемося справедливості всіма законними методами у всіх можливих інстанціях. Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року.

Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України.

Ми обов'язково відновимо нашу країну, у тому числі й наш, український Донбас, а Донбас Арена знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій", – прокоментував судову ініціативу Ахметов.

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