Ракув мінімально обіграв Гурнік Ленчну в півфіналі Кубка Польщі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок Польщі 2022/23, 1/2 фіналу

Гурнік Ленчна – Ракув – 0:1

Гол: Новак, 47

У другому півфіналу Кубка Польщі зійшлись лідер Екстракляси Ракув та середняк другого дивізіону Гурнік Ленчна. Українцю Владиславу Кочергіну не знайшлось місця у стартовому складі Ракува. Перша половина завершилась без голів.

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Кочергін вийшов на поле одразу по перерві, а вже через хвилину Ракув повів у рахунку. Жан Карлуш прорвався лівим флангом у штрафний та віддав пас у центр, а Новак переправив м'яч у ворота. Ракув зумів втримати перемогу, хоча Гурнік Ленчна створив чимало моментів (12:19 за ударами загалом та 5:9 у площину воріт на користь Ракува).

У фіналі Кубка Польщі на Ракув очікує команда іншого українця – Легія Ігоря Харатіна. Вирішальний поєдинок за трофей відбудеться 2 травня. До слова, Ракув втретє поспіль зіграє у фіналі – саме команда з Ченстохови виграла останні два Кубка Польщі.

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