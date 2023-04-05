Кубок Польщі: команда Кочергіна знову вийшла у фінал – українець з'явився на полі за хвилину до переможного гола
Ракув мінімально обіграв Гурнік Ленчну в півфіналі Кубка Польщі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Кубок Польщі 2022/23, 1/2 фіналу
Гурнік Ленчна – Ракув – 0:1
Гол: Новак, 47
У другому півфіналу Кубка Польщі зійшлись лідер Екстракляси Ракув та середняк другого дивізіону Гурнік Ленчна. Українцю Владиславу Кочергіну не знайшлось місця у стартовому складі Ракува. Перша половина завершилась без голів.
Зінченко став лідером АПЛ за несподіваним показником
Кочергін вийшов на поле одразу по перерві, а вже через хвилину Ракув повів у рахунку. Жан Карлуш прорвався лівим флангом у штрафний та віддав пас у центр, а Новак переправив м'яч у ворота. Ракув зумів втримати перемогу, хоча Гурнік Ленчна створив чимало моментів (12:19 за ударами загалом та 5:9 у площину воріт на користь Ракува).
У фіналі Кубка Польщі на Ракув очікує команда іншого українця – Легія Ігоря Харатіна. Вирішальний поєдинок за трофей відбудеться 2 травня. До слова, Ракув втретє поспіль зіграє у фіналі – саме команда з Ченстохови виграла останні два Кубка Польщі.
Ребров і Ярмоленко зробили крок до фіналу Кубка ОАЕ – лідер збірної України повернувся після травми