Аль-Айн і Аль-Васл зустрілися у півфіналі Кубка президента ОАЕ. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок президента ОАЕ. Півфінал, перший матч

Аль-Васл – Аль-Айн – 0:0

Команда Реброва і Ярмоленка має невисокі шанси на чемпіонський титул, позаяк відставання від лідера складає 5 очок за 5 турів до фінішу. Інша справа – Кубок президента ОАЕ. У півфіналі суперником Аль-Айна став Аль-Васл, який посідає 4 місце у чемпіонаті, відстаючи від команди українців на 1 пункт.

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Андрій Ярмоленко, який остаточно залікував пошкодження, вперше за півтора місяця вийшов у стартовому складі та провів на полі 82 хвилини. Наприкінці гри Сергій Ребров замінив капітана збірної України. Аль-Айн мав певну перевагу, але голів цього вечора не було. 0:0 – все вирішиться у другому поєдинку. Наразі Аль-Айн здобув стратегічно вигідну нічию на виїзді.

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня. Іншого півфіналіста визначать Аль-Шарджа і Аджман.

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