Кубок Польши 2022/23, 1/2 финала

Гурник Ленчна – Ракув – 0:1

Гол: Новак, 47

Во втором полуфинала Кубка Польши сошлись лидер Экстраклясы Ракув и середняк второго дивизиона Гурник Ленчна. Украинцу Владиславу Кочергину не нашлось места в стартовом составе Ракува. Первая половина завершилась без голов.

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Кочергин вышел на поле сразу после перерыва, а уже через минуту Ракув повел в счете. Жан Карлуш прорвался по левому флангу в штрафную и отдал пас в центр, а Новак переправил мяч в ворота. Ракув сумел удержать победу, хотя Гурник Ленчна создал немало моментов (12:19 по ударам в целом и 5:9 в створ ворот в пользу Ракува).

В финале Кубка Польши Ракув ожидает команда другого украинца – Легия Игоря Харатина. Решающий поединок за трофей состоится 2 мая. К слову, Ракув третий раз подряд сыграет в финале – именно команда из Ченстоховы выиграла последние два Кубка Польши.

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