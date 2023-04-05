Олександр Зінченко у грі проти Лідса / AP

Зінченко здійснює фол в середньому кожні 583 хвилини у цьому сезоні АПЛ, повідомляє Opta.

Зінченко ризикує стати жертвою гучного обміну між Арсеналом та Міланом – на місце українця сватають віце-чемпіона світу

Це найкращий показник серед польових гравців, які зіграли 900+ хвилин. На другій сходинці захисник Брентфорда Мадс Расмуссен – данець фолить кожні 465 хвилин. У топ-5 потрапили Ітан Піннок (Брентфорд, 360 хвилин), Езрі Конса (Астон Вілла, 279) та Свен Ботман (Ньюкасл, 238).

Зазначимо, що Зінченко провів 28 поєдинків за Арсенал у поточному сезоні, в яких відзначився голом та 2 результативними передачами.

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