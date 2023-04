583 - Oleksandr Zinchenko committs a foul every 583 minutes on average this season in the Premier League, the least often of any outfielder (900+ minutes played):



465 - Mads Roerslev

360 - Ethan Pinnock

279 - Ezri Konsa

238 - Sven Botman



