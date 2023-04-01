Нападник Айнтрахта та збірної Франції Рандаль Коло Муані визначився з клубом, де хотів би продовжити виступи.

Коло Муані став сенсацією Бундесліги та зацікавив чимало клубів, але сам француз хоче приєднатись до Баварії, інформує Sport1.

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Нападник наразі не бажає змінювати чемпіонат, але готовий піти на підвищення. Мюнхенці продовжують стежити за Рандалем, хоча головними їхніми цілями є Кейн та Осімхен. Трансфер може відбутись не раніше літа 2024 року, а Айнтрахт хоче отримати 100 млн євро за форварда збірної Франції.

Зауважимо, що Коло Муані провів 36 матчів за Айнтрахт, в яких відзначився 17 голами та 14 асистами. Нападник у складі збірної Франції дійшов до фіналу ЧС-2022, де в серії пенальті програли Аргентині, а сам Рандаль міг принести "Ле бльо" третій трофей чемпіонів світу.

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