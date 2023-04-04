Кубок Германии 2022/23, четвертьфинал

Айнтрахт Франкфурт – Унион Берлин – 2:0

Голы: Коло Муани, 11, 13

Бавария – Фрайбург – 1:2

Голы: Упамекано, 19 – Хефлер, 27, Хеллер, 90+5 (пен)

Игровой день стартовал во Франкфурте, где местный Айнтрахт принимал Унион – третью команду Бундеслиги. Айнтрахт не выигрывал с февраля, но сегодня начал роскошно.

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Хозяевам удался быстрый гол уже на 11-й минуте. Хасебе забросил из центра поля, Гетце пяткой роскошно сбросил на Коло Муани, а Рандаль разобрался с защитником и пробил в верхний угол. Тут же нападающий сборной Франции забил еще раз. Гетце отдал на ход Рандалю, который воспользовался неудачным выходом голкипера и легко его перебросил, хотя и находился за пределами штрафной под острым углом. Дубль Коло Муани и два ассиста Марио Гетце позволили "орлам" оформить комфортное преимущество. Вскоре Айнтрахт забил еще раз, однако VAR зафиксировал офсайд.

После такого ударного дебюта голов больше не было. 2:0 – Айнтрахт стал первым полуфиналистом Кубка, прервав полосу неудач в чемпионате. Унион сосредоточится на борьбе за еврокубки и призовые места Бундеслиги.

Томас Тухель удачно дебютировал в Баварии, одержав победу над Боруссией Д – главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Сегодня же мюнхенская команда с новым тренером противостояла Фрайбургу – финалисту Кубка Германии 2021/22.

Счет открыл Дайот Упамекано, на 19-й минуте замкнувший подачу Киммиха с углового. Впрочем, Фрайбург быстро отыгрался. Коман неудачно выбил мяч, а Хефлер из-за пределов штрафной заставил Зоммера капитулировать. 1:1 на 27-й минуте. До перерыва голов больше не было. Казалось, игра перейдет в экстра-тайм, но на 90+3-й минуте Мусиала сыграл рукой в собственной штрафной. Лукас Хелер с пенальти принес Фрайбургу сенсационную победу (первую для клуба в Мюнхене) и путевку в полуфинал. Томас Тухель потерпел первое фиаско в Баварии.

В среду, 5 апреля, будут сыграны еще два полуфинала Кубка Германии. РБ Лейпциг – действующий обладатель трофея – примет Боруссию Дортмунд, а Нюрнберг дома сыграет со Штутгартом.