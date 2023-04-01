Фантомна інтрига

Der Klassiker давно не був настільки важливим. У Бундеслізі давно не було такої чемпіонської боротьби. Баварія вперше за 11 років йшла не на вершині таблиці після 25 турів і нібито переживала мінікризу. Борусія навпаки набрала фантастичний хід, виграла 9 з 10 матчів ліги після ЧС-2022 і вистрибнула з шостого місця на перше.

Курйозний автогол голкіпера та дубль Мюллєра у відеоогляді матчу Баварія – Борусія Д – 4:2

Інтрига? Еммм, не зовсім. Всі бачили, наскільки Дортмунду щастить. У цей період після ЧС-2022 Борусія перебрала 9 пунктів відповідно до системи xG і за якістю створених/допущених моментів була лише четвертою в Бундеслізі. Баварія ж у будь-який час могла додати. Успіхи в Лізі чемпіонів як приклад.

Тухель не ламав, але освіжив

Більший інтерес викликав дебют Томаса Тухеля в Мюнхені. Баварія скористалася міжнародною паузою, щоб захопити бажаного тренера, пожертвувавши Юліаном Нагельсманном. Прямо перед вирішальними матчами з Дортмундом і Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Ризиковане рішення, але воно дало миттєвий ефект – команда освіжилася. Баварія постала дуже живою та агресивною.

Новий коуч вирішив не ламати кардинально систему. Баварія вийшла у звичній для топ-матчів схемі з чотирма захисниками. Відносні сюрпризи в складі: Коман на лівому фланзі атаки та Сане на правому. "Незадоволені Нагельсманном" Мане, Гнабрі та Канселу не отримали місце в старті. Стандартна Баварія, якщо не рахувати нюанси з побудовою пресингу. Борусія все зробила сама.

Несподіваний антигерой

Як не парадоксально, ідей Тухеля було більше в складі Борусії. Едіну Терзічу сподобалося, як Геррейро в останніх матчах відіграв у центрі поля (2 голи + 3 асисти). Вдалий експеримент, але вперше Рафу в півзахист Борусії поставив саме Тухель 7 років тому. На жаль, сьогодні жодні тактичні рішення від гостей не мали значення. Дортмунд не виглядав командою та пропустив три голи за 10 хвилин.

Першим підвів той, від кого найменше чекали. Кобель тягне Борусію в цьому сезоні. Його форма – одна з причин вдалого сезону. Дортмундські фани дуже зраділи, що голкіпер встиг відновитися до матчу з Баварією. Радість тривала 13 хвилин. Саме тоді Грегор пішов на перехоплення і в простій ситуації махнув ногою повз м'яч. Упамекано відкрив рахунок пасом з власної половини поля.

Dayot Upamecano vient de marquer de près de 60 mètres grâce à l'incroyable erreur de Kobel. pic.twitter.com/N1UpkZMRyI — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2023

Борусія поплила та пропустила від яєць Мюллєра

Пропустивши такий гол, Борусія вирішила наочно показати, що означає слово "поплисти". Гості програли 84%(!) дуелей до середини першого тайму. Це неймовірна катастрофа. Помилялися всі. У Баварії достатньо класу, щоб покарати за це. Мюнхенці посилили пресинг і щохвилини відбирали м'яч на чужій половині. Раєрсон, Вольф і Зюле просто день подарунків влаштували.

На це боляче було дивитися. Борусія не могла вийти з власної половини – Джан чомусь не сідав третім центральним для розіграшу. Баварія задушила суперника і швидко забила ще два голи. Мюллєр на дальній стійці яйцями підправив удар де Лігта (замикав подачу Кімміха з кутового). А потім ще раз підсобив Кобель, парирувавши удар Сане прямо на ногу Томасу.

Баварія знову візьме титул

Всі спроби Дортмунда піти в атаку більшими силами призводили до ще більших проблем – Баварія отримувала додатковий простір для контратак. Сане та Коман монструозні в таких умовах. Вони бігли на чужі ворота, не зустрічаючи спротиву. Лерой і Кінгслі організували четвертий гол – перший тонко дав у розріз, другий загнав м'яч у сітку. Могло влетіти ще 4.

Голи Шупо-Мотінга та Гнабрі скасували через офсайди, Сане майже викотив на порожні для Мане, Мусіала не реалізував вихід сам на см. Баварія показала чемпіонський футбол, а Борусія довела, що вона не готова до серйозних завдань. Дортмунд програв Баварії 9 останніх виїзних матчів із загальним рахунком 37:8. Щоправда, навіть сьогодні пощастило. Пощастило уникнути ганьби – Джан з пенальті та Мален відквитали два голи.

Мюнхенці перемогли, набрали 55 очок і повернулися на перше місце Бундесліги. Борусія відстає на два бали. Календар у Баварії складніший (виїзди до Фрайбурга та Майнца, зустріч з Лейпцигом), плюс навантаження в Лізі чемпіонів (протистояння з Манчестер Сіті), але різниця між командами в якості гри занадто велика. "Срібна салатниця" залишиться на півдні.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду