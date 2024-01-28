У неділю 19-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Уніон – Дармштадт – 1:0

Гол: Голлербах, 62

Борусія Д – Бохум – початок матчу о 18:30

Байєр несподівано втратив очки у матчі з Борусією М – Баварія майже наздогнала Алонсо і Ко на вершині Бундесліги

У першому матчі дня Уніон здобув важку перемогу над Дармштадтом. Найгірша команда Бундесліги достойно протистояла берлінцям у першому таймі і фактично не дозволила їм створити бодай щось. Можна згадати хіба два неточні удари Беренса і невдале замикання подачі з кутового Тріммеля.

Одразу по перерві Голлербах і Крал протягом хвилини могли виводити Уніон вперед, але першому відверто не пощастило з точністю, а з ударом другого впорався кіпер. Зрештою, на 63-й хвилині Голлербах пробив "мури" Дармштадта і берлінці задихали вільніше. Тиск відповідальності відійшов і господарі почали створювати момент за моментом. Розкрились і гості – Г'ясула мав шанс зрівняти, першим встиг на добивання, але головою пробив повз стійку.

Як наслідок, все завершилось мінімальною перевагою Уніона – берлінці набрали 17 очок і залишились п'ятнадцятими, Дармштадт з 11-ма пунктами безнадійно останній.

Штутгарт влаштував побоїще РБ Лейпциг, Баварія втримала перемогу над Аугсбургом, Фрайбург несподівано програв Вердеру