Кубок Німеччини: Кайзерслаутерн у чвертьфіналі вперше за десять років, джокер Фортуни оформив дубль за п'ять хвилин
У вівторок, 5 грудня, відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини, 1/8 фіналу
Хомбург – Санкт-Паулі – 1:4
Голи: Мендлер, 28 – Валь, 24, Саад, 64, Хартель, 69, Еггештайн, 73
Борусія М – Вольфсбург – 1:0 (у дод. час)
Гол: Коне, 120
Кайзерслаутерн – Нюрнберг – 2:0
Голи: Тачі, 75, Ахе, 78
Магдебург – Фортуна – 1:2
Голи: Атік, 15 – Нємєц, 87, 90+2
Кайзерслаутерн уперше за десять років зумів пробитися до чвертьфіналу Кубка Німеччини. Дивно, але це сталося в розпал кризи: команда невдало стартувала в другій Бундеслізі (13-те місце після 15 турів), що коштувало Дірку Шустеру посади головного тренера. Кубкова зустріч із Нюрнбергом стала дебютною для нового наставника команди, грецького фахівця Дімітріоса Граммозіса. І новий тренер уже встиг себе проявити: автор другого м'яча у ворота Нюрнберга – Рагнар Ахе – вийшов на заміну в середині другого тайму.
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У Фортуни виявився ще сильніший джокер – Джона Нємєц. 22-річний форвард вийшов на заміну на 85-й хвилині, коли його команда програвала, і за час, що залишився, встиг оформити дубль. Настільки високій результативності Нємєц зобов'язаний двом гравцям суперника, які припустилися індивідуальних помилок – у першому випадку обрізався Леон Белль Белль, у другому – Сілас Гнака.