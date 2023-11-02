Саарбрюкен брав участь у розіграші першого Кубка європейських чемпіонів, але представляв там не Німеччину.

Саарбрюкен створив поки що головну сенсацію листопада. Представник третього дивізіону вибив Баварію з Кубка Німеччини. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає історію цікавого клубу, який грав у єврокубках.

Саар – невеличкий регіон на південному заході Німеччини. Після Другої світової війни ця територія стала французьким протекторатом, а приналежність спортивних команд Саару підвисла в повітрі.

Саарбрюкену було нудно грати зі слабкими суперниками по регіону, тому клуб намагався знайти своє місце. Спроба інтегруватися у французький футбол провалилася – Саарбрюкен порвав другий дивізіон, однак через протест інших клубів його не прийняли в лігу.

У 1949-му з'явився Міжнародний кубок Саарланду, куди запрошували команди з Австрії, Швейцарії, Франції, Швеції, Данії, Німеччини. Але й тут Саарбрюкен не відчув гідного спротиву, розгромивши у фіналі Ренн.

З метою легалізації у футбольному світі місцеві чиновники створили федерацію та вступили у ФІФА. Взявши участь в Олімпійських Іграх-1952, Саар також спробував кваліфікуватися на чемпіонат світу-1954. У відборі збірна перемогла Норвегію, але пропустила вперед ФРН.

У 1952-му команди з Саару отримали дозвіл повернутися в німецьку футбольну структуру. Однак міжнародна історія ще не завершилася. Саарбрюкен запросили взяти участь у першому розіграші Кубка європейських чемпіонів – попередника Ліги чемпіонів.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR. Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

У КЄЧ-1955/56 система була недосконала, пари команд визначали не жеребкуванням, а прямим розпорядженням організаторів. Саарбрюкену приписали дуель з потужним Міланом, за який грали Нільс Лідхольм і Гуннар Нордаль.

Андердогам вдалося створити сенсацію в першому матчі. 1 листопада 1955-го Саарбрюкен на виїзді переміг Мілан. І не просто переміг, а оформив камбек з 1:3 на 4:3. Забивали Крігер, Філіппі, Шірра та Мартін. "Ми були одним цілим. Кожен знав, куди побіжить партнер і куди віддати пас", – пригадує форвард того Саарбрюкена Вернер Отто.

У матчі-відповіді Мілан взяв розгромний реванш і завершив казку Саарбрюкена. Втім, виїзд у Мілан – не єдина славна сторінка в історії клубу. На початку 50-х у товариському матчі Саарбрюкен розбив мадридський Реал. "Ми виграли 4:0. Можливо, вони нас недооцінили. То була сенсація", – каже Отто.

У 1957-му Саар повернувся в склад Німеччини після референдуму, хоча Франція активно просувала ідею створення незалежного Саарланду.

Саарбрюкен не грав у Бундеслізі вже 30 років, а найвідомішим футболістом у новій історії клубу був Тоні Єбоа, який згодом пограв за Айнтрахт, Гамбург і Лідс.

Команда періодично нагадує про себе через Кубок Німеччини. У сезоні-2019/20 Саарбрюкен дійшов до півфіналу покаля. Через пандемію футболісти залишилися без підтримки вболівальників і програли Байєру. За перемогою над Баварією спостерігав повний стадіон.