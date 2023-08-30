Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу, матчі за участю клубів АПЛ

Суонсі – Борнмут – 2:3

Голи: Граймс, 9 (пен.), Патерсон, 79 – Брукс, 55, Траоре, 68, Крісті, 90+1

Вулверхемптон – Блекпул – 5:0

Голи: Калайджіч, 10, Сілва, 25, Догерті, 60, 66, Фрейзер, 84

Лутон – Гіллінгем – 3:2

Голи: Браун, 3, Дауті, 28, Вудроу, 66 – Кларк, 55, Ніколз, 89

Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 в основний час, 0:3 в серії пенальті

Голи: Рай, 90+6 – Єнсен, 87

Плімут – Крістал Пелас – 2:3

Голи: Вейн, 6, Кендл, 46 – Едуар, 59, Матета, 61, 62

Фулхем – Тоттенхем – 1:1 в основний час, 5:3 в серії пенальті

Голи: ван де Вен, 19 (аг) – Рішарлісон, 56

У матчі Суонсі та Борнмута на українських фанатів чекало серйозне розчарування. Микола Кухаревич залишився у запасі, а Ілля Забарний взагалі не потрапив до заявки. Форвард "лебедів" таки вийшов на фінальні півгодини і став свідком драми, яка завершилася для його команди вильотом.

З аналогічним рахунком пройшли далі Лутон та Крістал Пелас. "Орли" після години гри "горіли" Плімуту 0:2, але за 3 хвилини перевернули все на свою користь. Вулверхемптон не відчув спротиву Блекпула.

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Брентфорду з Єгором Ярмолюком у основі довелося помучитися проти Ньюпорта. Все найцікавіше відбулося вже після заміни юного українця на 78-й хвилині. Команди обмінялися голами, а потім взялися виконувати серію пенальті. Клуб Ліги 2 до цього явно був неготовий – безнадійна поразка 0:3 в лотереї.

Єдина втрата АПЛ сьогодні сталася там, де цього уникнути було неможливо. Фулхем у лондонській битві вибив Тоттенхем. "Коттеджери" вийшли вперед завдяки ефектному автоголу ван де Вена, але Рішарлісон раптом згадав, як це – влучати у ворота. Тут серія пенальті була значно рівнішою. Фулхем виконав усі спроби бездоганно, а от у Тоттенхема помилки припустився Давінсон Санчес.

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