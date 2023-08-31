В 1/32 финала Кубка английской лиги состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Кубок английськой лиги, 1/32 финала

Челси – Уимблдон – 2:1

Голы: Мадуэке, 45 (п.), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (п.)

Донкастер – Эвертон – 1:2

Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Груневелд, 89

Ноттингем Форест – Бернли – 0:1

Гол: Амдуни, 90+1

Шеффилд Юнайтед – Линкольн Сити – 0:0 (по пенальти – 2:3)

Харрогейт – Блекберн – 0:8

Голы: Гарретт, 10, Галлахер, 13, Бакли, 34, 52, Маркандей, 45+1, Гилсенан, 67, 75, Блоксем, 72,

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Челси без Мудрика, который продолжает оправляться от травмы, пропустил от представителя четвертого дивизиона – Уимблдона – в середине тайма с пенальти. Мадуэке за мгновение до перерыва реабилитировался за партнеров точным ударом с отметки. В середине второго тайма Фернандес удвоил преимущество "синих", выведя их в 1/16 финала.

Миколенко впервые в сезоне вышел в старте Эвертона. Произошло это в кубковом матче против Донкастера. Хозяева забили под занавес первого тайма, шокировав "ирисок". Ливерпульцам удалось выровнять игру в середине тайма усилиями Бету (после чего Миколенко из-за травмы покинул поле), а на последней минуте Груневелд спас их от фиаско.

Украинский защитник провел на поле 75 минут и за это время успел сделать 83 касания мяча, совершил 3 выноса, 1 блокировку и 1 перехват, 6 отборов и один обыгрыш с дриблинга. Ему удалось выиграть 8 из 10 дуэлей за позицию, один раз быть лучшим в воздухе за соперника, а точность его передач составила 67%. В целом за свою игру он получил 7,5 балла, что стало третьей оценкой в команде после Груневелда (7,9) и Гарнера (7,7).

Ноттингем Форест на своем поле уступил Бернли. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Амдуни в добавленное время.

Шеффилд Юнайтед сенсационно вылетел от Линкольн Сити. Основное время голов не принесло, а в серии послематчевых пенальти (дополнительное время регламентом не предусмотрено) точнее были представители третьего дивизиона.

В еще одном матче Блэкберн разнес Харрогейт. Уже на 13-й минуте представитель Чемпионшипа вел со счетом 2:0, а на перерыв ушел с преимуществом в четыре мяча. После отдыха в ворота представителя четвертого дивизиона влетело еще четыре сухих гола.

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