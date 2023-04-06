Фіорентина перемогла Кремонезе в першому півфінальному поєдинку Кубка Італії. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок Італії 2022/23, 1/2 фіналу, перший матч

Кремонезе – Фіорентина – 0:2

Голи: Кабрал, 20, Ніколас Гонсалес, 74, (пен.)

Вилучення: Айву, 73 (Кремонезе)

Фіорентина зустрілась з Кремонезе в першому півфіналі Кубка Італії. Рахунок у зустрічі відкрив Артур Кабрал, який замкнув навіс з лівого флангу.

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А по перерві "фіалки" закріпили свою перевагу. Айву привіз пенальті у власні ворота та отримав вилучення, а Ніколас Гонсалес реалізував одинадцятиметровий.

Додамо, що матч-відповідь Кубка Італії відбудеться 27 квітня. Інший фіналіст визначиться в протистоянні Ювентуса та Інтера.

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